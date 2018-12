Muestran su desacuerdo ajedrecistas cubanos

La Federación Cubana de Ajedrez emitió un comunicado en el que mostró su desacuerdo con la decisión del Gran Maestro Leinier Domínguez de afiliarse a su homóloga de Estados Unidos.

El cambio se concretó a instancias del jugador, y bajo las prerrogativas de la Federación Internacional de Ajedrez; no aceptamos que Leinier cambie de Federación o juegue por ningún otro país; no es un asunto de indemnizaciones, es una cuestión de principios, reclama el texto a la Federación.

Asimismo, agrega que Leinier llevaba dos años inactivo a los efectos del ente internacional; el jugador no representó a Cuba en eventos internacionales durante este período por situaciones personales, que ratificó reiteradamente a la Comisión Nacional de Ajedrez, añade.

Por último, indica que el ajedrez cubano seguirá trabajando en la formación de jugadores que la representen en las más prestigiosas competencias.

