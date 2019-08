Mijaín López, lo más esperado por Cuba hoy en Lima

Lima, Perú. – El tricampeón olímpico y cinco veces monarca mundial en la lucha estilo grecorromano, Mijaín López, de la división de 130 kilogramos, constituye lo más atractivo hoy de la delegación cubana en los XVIII Juegos Panamericanos.

Natural de Consolación del Sur, Pinar del Río, el gladiador buscará sumar a su palmarés la 5ta. corona en lides continentales, pues subió lo más alto del podio en Santo Domingo, Río de Janeiro, Guadalajara y Toronto.

Abanderado de la Isla y elegido Embajador de Panam Sports para la justa, López, de 36 años, medirá fuerzas en el colchón del Coliseo Miguel Grau frente al argentino Luciano del Río en cuartos de final, su primera presentación.

El Gigante de Herradura, conocido así en alusión a su pueblo natal, enfrentará también a fuertes contendientes de la región, como Adam Coon, de Estados Unidos, tercero del ranking mundial.

