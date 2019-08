Miguel Ángel asume y sueña

Lima, Perú. – La selección masculina de voleibol clasificó hoy a semifinales en los Juegos Panamericanos de Lima con triunfo sobre Perú; el líder en el ataque fue Miguel Ángel López.

El cienfueguero declaró a Radio Reloj que los últimos dos partidos han mejorado el funcionamiento del plantel, y que está muy concentrado en su nueva función de atacador opuesto, una necesidad creada por el bajo rendimiento de Jesús Herrera.

Miguel Ángel sabe que ahora vendrán los mayores retos: no conocemos aún nuestros rivales de mañana, y aunque sabemos que no somos los favoritos vamos a buscar punto a punto una victoria que nos asegure medalla.

Tenemos potencial para batallar frente a Brasil o Estados Unidos, expresó Miguel Ángel, optimista y serio, como quien siente la necesidad de probar su crecimiento y escribir una buena página en la historia del Voleibol cubano, cuya meta oficial es obtener el bronce.

