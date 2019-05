Magdiel con destellos en Grand Prix de Judo

Magdiel Estrada logró el mejor resultado para Cuba este sábado en el Grand Prix de Judo con sede en la ciudad china de Hohhot, en una jornada donde también compitió Maylín del Toro.

Magdiel finalizó en un aceptable séptimo lugar, pero con importantes victorias, como la que facturó en el debut sobre un iraní, medallista de bronce en el último Campeonato del Mundo; su ruta se frustró en cuartos de final frente al canadiense Arthur Margelidon.

Maylín del Toro no pudo sumar éxitos, pues cayó en su primera presentación ante la coreana Hee Han, quien no le arrastró al repechaje, en una categoría dominada por representantes de Alemania y China.

Este domingo se presentarán los cubanos con mejores opciones de medallas en el Grand Prix de Judo de Hohhot, los premiados mundialmente Idalys Ortiz, Iván Silva y Kaliema Antomarchi, junto a Andy Granda.

