Luchadores cubanos con la meta en Lima

La Habana, Cuba. – La lucha es uno de los deportes con tradicional protagonismo para Cuba en Juegos Panamericanos, principalmente la modalidad grecorromana con 59 medallas de oro en la historia de esas lides.

Esa modalidad lleva el mayor potencial a la cita de Lima, con pronóstico de premios en las 6 divisiones incluyendo 3 cetros, una cifra basada en el gran favoritismo de Mijaín López e Ismael Borrero.

La otra corona debe llegar entre Daniel Gregorich, subcampeón mundial en menores de 23 años, o Luis Orta, de meteórica evolución en el último año y medio; pero ambos tienen mucha calidad, lo mismo que Yosvany Peña y Gabriel Rosillo.

Las últimas actuaciones de cada uno de ellos brindan confianza en que 3 títulos es un buen número para el grupo, aunque puede esperarse más para superar la actuación de los grecorromanos cubanos en los últimos Panamericanos cuando ganaron 2 coronas.

