Lucha juvenil domina en Panamericano de Guatemala

Dos medallas de oro, actuación perfecta, consiguió Cuba en el Campeonato Juvenil Panamericano de Lucha Grecorromana, disputado este miércoles en Ciudad de Guatemala.

Gabriel Rosillo y Cristian Solenzal dominaron sin susto alguno la justa, lo que garantiza el derecho a asistir en estas divisiones al certamen mundial de la categoría, previsto en Tallin, Estonia, del 12 al 18 de agosto próximo.

Este jueves se disputa el certamen en el estilo femenino, en que Cuba dispondrá de Laura Herín (53 kg), Dayselis Rodríguez (62 kg) y Milaymis Marín (76 kg), reina olímpica de la juventud en Buenos Aires 2018.

Para el viernes se prevé el certamen del estilo libre, en que por la Isla intervendrán Jonger Pauli Bastida Pomares (97 kg), Cristian D. Solenzal López (65 kg) y Arturo Silot (92 kg).

