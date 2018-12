Los Leñadores se preparan para los play off

Jugadores afectados por lesiones y otros necesitados de descanso, obliga al cuerpo de dirección del equipo de béisbol de Las Tunas a emprender un plan de rehabilitación, con vistas a los play off de la actual temporada.

El mentor Pablo Civil precisó que el capitán y cuarto bate de los Leñadores, Yosvani Alarcón, tras permanecer inactivo en varias subseries por fractura en el dedo meñique de la mano izquierda, ya está jugando primera base y listo para desempeñarse en la receptoría.

Blas Hernández, médico del equipo, confirmó que al pelotero se le practicó una radiografía y está en condiciones de ocupar su puesto sin la necesidad de apurarlo en su recuperación.

Civil explicó además que Alexander Ayala también está afectado por una lesión en el muslo, Yunieski Larduet en un dedo y Jorge Yhonson en un hombro, pero todos han mostrado disposición de entregarse cuando comience la postemporada.

