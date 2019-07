Los cálculos del canotaje

Lima, Perú. – Este martes finalizó el Canotaje de los Juegos Panamericanos de Lima, deporte donde Cuba logró 2 medallas de oro, 2 de plata y 1 de bronce, lejos de los 6 títulos en los Juegos de Toronto.

Serguey Torres y Fernando Dayán Jorge, reafirmaron su nivel de élite mundial ganando la Canoa biplaza a mil metros; el otro cetro brindó una de las mayores alegrías, al quebrar pronósticos Mayvihanet Borges y Katherin Nuevo, en la Canoa a medio kilómetro.

También sorprendió la plata del Kayak de 4 plazas, igual premio que el de Fernando Dayán en la Canoa individual, por debajo del pronóstico, errado frente a la presencia del brasileño, subtitular olímpico.

Completó el medallero el bronce de la ascendente Mayvihanet, en la Canoa a 200 metros; pero hubo deudas del K-4 femenino y el K-2 masculino; en resumen, se evidenciaron avances y deudas tras el cambio generacional.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.