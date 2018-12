La pelota al día

Aunque las matemáticas señalan algunas opciones para Holguín, la lógica indica que los tuneros despidieron a sus vecinos orientales este lunes, con victoria de 16-11 carreras.

Los Leñadores, cómodos líderes de la Serie, remontaron desventaja de cuatro en el séptimo capítulo gracias a 8 anotaciones frente al deprimido grupo de relevistas holguineros; Alexander Ayala y Jorge Alomá batearon jonrones, este último, nuevo líder en average.

También se complicaron más las probabilidades de Industriales, víctima de Ciego de Ávila 7-2; Yander Guevara se llevó el crédito; Orlando Lavandera conectó vuelacercas con las bases llenas y Osvaldo Vázquez en solitario.

Villa Clara ganó ventaja sobre la línea de condena; derrotó 15-2 a Sancti Spíritus guiado por buena apertura de Pablo Guillén; en la ofensiva destacó José Carlos Rodríguez con tres hits, uno de ellos jonrón.

