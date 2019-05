La Liga del Diamante a la distancia de un salto

El atleta cubano de salto largo Juan Miguel Echevarría, conquistó hoy la presea de plata en la reunión atlética de Estocolmo, tercera parada de la Liga de Diamante.

Echevarría, campeón mundial bajo techo de Birmingham 2018, consiguió una marca de 8, 12 metros en su sexto y último intento, para escoltar en el podio al sueco Thobias Montler, quien ganó el oro con un registro personal de 8, 22 metros.

Por otra parte, el estadounidense Jeffrey Henderson, monarca olímpico de Río de Janeiro 2016, terminó en el tercer puesto por delante del sudafricano Luvo Manyonga.

En las competencias de Estocolmo, el pertiguista brasileño Thiago Braz, actual titular olímpico, no pudo superar los metros necesarios, y quedó fuera de las medallas, dejando la corona para el estadounidense Sam Kendricks con marca de 5, 72 metros.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.