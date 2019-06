Juegan softbol en Holguín periodistas del Oriente cubano

Medio centenar de profesionales del Periodismo y estudiantes de esa carrera, procedentes de las 5 provincias orientales, iniciaron hoy en Holguín las disputas del Torneo Zonal de Softbol de la Prensa Cubana.

Los terrenos del parque deportivo Jesús Feliú Leyva acogen la lid, clasificatoria para el torneo nacional, en un esfuerzo organizativo y logístico de la Unión de Periodistas de Cuba, UPEC, los medios de comunicación y las administraciones locales.

Fidel Troya, presidente de la UPEC en el territorio, explicó que sostener el torneo refuerza la cohesión y tradiciones del gremio, también como acto de resistencia ante las presiones económicas por el reforzamiento del bloqueo contra Cuba.

El Torneo Zonal de Softbol de la Prensa, Copa Jorge Báster In Memoriam, que transcurre hasta mañana en Holguín rinde homenaje a un destacado periodista deportivo de la Televisión Cubana.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.