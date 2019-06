Juan Miguel conserva sus Zapatillas Doradas

El cubano Juan Miguel Echevarría retuvo hoy la corona en el Salto largo del mitin de atletismo en Ostrava Zapatillas Doradas, de la República Checa.

Un registro ganador de 8 metros y 32 centímetros le permitió brillar una vez más, ahora en una lid a la cual faltaron varios de sus más exigentes competidores, entre ellos su más constante rival, el sudafricano Luvo Manyonga.

Escoltaron a Echevarría en el podio el griego Miltiádis Tentóglu y el italiano Filippo Randazzo, ambos sin llegar a los 8 metros; el camagüeyano mantuvo su hegemonía en esta lid, luego implantar récord del certamen el pasado año con 8 metros y 66 centímetros.

Significó este un nuevo escalón en la importante escalera competitiva rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima, donde pretende subir a lo más alto del podio, y establecer una nueva primacía en Salto de longitud.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.