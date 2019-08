Jornada de sentencia en el Voleibol panamericano

Lima, Perú. – La selección masculina de Voleibol enfrenta hoy a la de Puerto Rico desde las 3 y 30 de la tarde, hora de Cuba, en los Juegos Panamericanos de Lima, en partido que debe sentenciar el segundo clasificado del Grupo A a las semifinales.

Los cubanos exhibieron una mala imagen ayer frente a la representación argentina, que no asistió a los Panamericanos con sus mejores jugadores, un revés de 3 sets por 0 que elevó preocupaciones por la baja efectividad en ataque y el exceso de errores.

Los rivales de hoy iniciaron con éxito de 3 sets por 1 frente al modesto equipo peruano; los boricuas asistieron con el mismo equipo presente en la Copa de Retadores celebrada en La Habana, donde los cubanos vencieron, pero reforzados ahora con Maurice Torres, hombre de un saque fortísimo.

La jornada pudiera marcar la despedida del perdedor, ya que Argentina es favorito en el Grupo, y solo clasifican los dos mejores.

