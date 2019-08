Jornada de esperanzas para Cuba

Por: José Leandro Garbey

Lima, Perú. – Este jueves será crucial en las aspiraciones de Cuba por ascender en el medallero de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, por las altas posibilidades de podio.

El Atletismo y la Lucha copan las expectativas, puesto que Cuba tiene varios representantes en las rondas finales; el abanderado de la delegación y mejor luchador grecorromano del mundo, Mijaín López avanzó hoy a la final de su división, de igual forma que Yusneylis Guzmán en el estilo libre.

Por su parte, Yarisley Silva, disputará la final de la pértiga con el mejor registro personal, eso sí, muy distante de sus marcas logradas en este año; en los 400 con vallas Zurian Hechavarría buscará el título, tras lograr la mejor marca de la fase previa.

Además, la cuatrocentista Roxana Gómez, se enfrentará en la final en una dura porfía a atletas de la talla de la jamaicana Shericka Jackson; y otros deportes como el Judo comenzarán su accionar.

