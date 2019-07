Jagüey Grande tiene una familia dorada

Jagüey Grande, Cuba. – Mercedes y Nelson, los padres de Laina Pérez Fagundo, la primera medallista de Cuba en los Juegos Panamericanos de Lima no esconden su alegría por el resultado de su hija.

Su casa en la Zona B de edificios multifamiliares de Jagüey Grande es un hervidero de vecinos, amigos y funcionarios que vienen a compartir el júbilo, mientras el teléfono no deja de sonar y no es para menos.

Con una actuación histórica Laina Pérez se alzó con el oro en Lima y clasificó para las Olimpiadas de Tokio.

Este resultado nos sorprendió, pues ella viajó con una lesión en el brazo donde sostiene el arma, lo que requirió un esfuerzo adicional para competir, nos confiesa su madre, quien destaca que es la primera vez que Laina gana oro en los Juegos Panamericanos, pues su mejor resultado en esas citas data del 2007 en Río de Janeiro donde alcanzó la plata.

Laina Pérez, campeona de tiro deportivo en la modalidad de pistola de aire a 10 metros en los Juegos Panamericanos de Lima ha dedicado toda su vida al deporte.

Comenzó con apenas 11 años bajo la dirección del entrenador Santiago García en Jagüey Grande, hasta que en 2006 fue promovida al equipo nacional, confirma su madre Mercedes Fagundo, quien recibe la felicitación por los resultados de su hija.

Indicó que durante su vida deportiva nunca descuido su formación y a pesar de los rigores del entrenamiento, los viajes y las competencias concluyó sus estudios graduándose en el 2012 como Psicóloga.

Medallas, trofeos y reconocimientos cuelgan en las paredes del pequeño apartamento de la familia, la que ahora pone sus ojos en la Olimpiada de Tokio el año entrante y a donde Laina Pérez Fagundo acaba de clasificar con sus resultados en Lima.

