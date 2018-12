Industriales trastabilla y se le complica la clasificación

La Habana, Cuba. – El equipo de Ciego de Ávila sacó provecho en el inicio de las penúltimas subseries y ganó 4 carreras por 2 a Sancti Spíritus para arrebatarle la tercera posición en la Serie Nacional de Béisbol; Miguel Lahera efectuó otra buena salida para anotarse la victoria.

Industriales cedió un gran por ciento de opciones al caer frente al líder Las Tunas, 10 anotaciones por 2; Yadián Martínez logró su décimo triunfo y Denis Peña brindó un jonrón con bases llenas a su público.

Villa Clara se ubicó apenas a un éxito de la clasificación oficial; dominó a Holguín 8 carreras por 3 guiado por Pablo Guillén desde la lomita; y en la ofensiva resaltó Carlos Benítez con un vuelacerca de 4 anotaciones.

Este martes continuarán las batallas y mucho pudiera definirse, los tuneros pueden acuñar su primacía, y lo más importante, si gana Sancti Spíritus y cae Industriales, los capitalinos estarían casi despedidos de los play off, salvo fórmulas perfectas.

(Visited 1 times, 16 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.