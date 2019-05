Gracial conectó noveno jonrón en triunfo del Softbank en Liga japonesa

El cubano Yurisbel Gracial conectó su noveno vuelacercas de la campaña, para contribuir al triunfo de los Halcones de SoftBank sobre los Búfalos de Orix, en la zona del Pacífico de la Liga de Béisbol Profesional de Japón.

De visitante en el Kyocera Dome, de Osaka, Gracial mantuvo su bate caliente, al sacar la pelota fuera de los límites sin corredores en circulación, e irse de 4-2 en el partido, pues además pegó un doblete.

Su compatriota Alfredo Despaigne conectó un sencillo en tres turnos al bate, empujó una, recibió dos boletos y se ponchó igual cantidad de veces, actuación que le permitió elevar su promedio a 283.

Luego de ese resultado, el SoftBank del manager Kimiyasu Kudo, ocupa la primera posición de la Liga del Pacífico, con balance de 26 victorias, 22 derrotas y 2 empates.

