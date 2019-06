Gana cubano por partida doble en torneo de bádminton en México

El cubano Osleni Guerrero ganó este jueves sus dos duelos en la prueba individual masculina del Torneo Internacional de Bádminton, con sede en Guadalajara, México.

Guerrero, primer preclasificado entre los varones, se impuso sin mucha dificultad en su debut al mexicano Sebastián Martínez, a quien superó con marcadores de 21-9 y 21-10, en solo 25 minutos de juego.

Después, en su segunda salida a la cancha, el campeón panamericano de ese deporte en el actual año enfrentó a otro rival local, Sebastián de La Torre, a quien derrotó en sets corridos para avanzar a los cuartos de final.

También este jueves, en representación de Cuba, Leodannis Martínez triunfó por partida doble al estrenarse con cómodo éxito de 21-6 y 21-10 ante el anfitrión Saúl Solís, en apenas 17 minutos de acción.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.