Gana Cuba en Mundial de Voleibol

Manama, Baréin. – La selección masculina cubana obtuvo su segunda victoria en la continuación de la segunda ronda de la fase de grupos del Campeonato Mundial Sub-21 de voleibol, que se celebra en Baréin.

Con parciales de 25-15, 25-22 y 25-13, los dirigidos por Jesús Cruz aventajaron a su similar de Marruecos, en un partido en el que dominaron todos los elementos del juego.

Según el sitio web del certamen, los más destacados por los cubanos fueron Carlos Yoandrys Charles, con 12 tantos, y Ralco Antonio Altunaga con 10, mientras que por los derrotados el mejor jugador fue Marouane Samlh con 7 puntos.

En el otro encuentro del apartado H, Polonia superó 3 a 0 a Túnez; con estos resultados, los polacos y cubanos comparten el primer lugar con 6 puntos y 2 victorias sin reveses, seguidos por tunecinos y marroquíes, ambos con 0 y 2.

