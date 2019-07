Festeja Cuba éxitos en el atletismo

Las discóbolas cubanas Yaimé Pérez y Denia Caballero, hicieron hoy el 1–2 en el Grand Prix de Poznan, Polonia, con envíos de 65, 52 metros, y 64, 53, respectivamente.

Pérez, ganadora de la Liga de Diamante 2018, superó por estrecho margen a Caballero, campeona mundial de Beijing-2015, y líder de la actual temporada, con su envío de 69 metros logrado en el Iberoamericano de Huelva, España.

El atletismo de la isla caribeña también festejó en Polonia los buenos resultados de Rose Mary Almanza, en los 800 metros, y de Roxana Gómez y Zurian Hechavarría en la vuelta al óvalo.

Almanza cruzó primera la línea de meta, mientras que Gómez y Hechavarría terminaron en las posiciones 1 y 3, en ese orden, dejando a Cuba inmersa en una temporada veraniega exitosa camino a los Juegos Panamericanos de Lima.

