Favorable actuación de trío de Domadores de Cuba

El presidente de la Federación Cubana de Boxeo, Alberto Puig, y el entrenador principal de Domadores, Rolando Acebal, valoraron de favorable la actuación en Moscú del equipo que participó en el match promocional de la Serie Mundial.

A su llegada al aeropuerto José Martí, Puig destacó la buena organización del evento en el que participaron púgiles de primer nivel de Europa y la excelente preparación de los rusos quienes tuvieron al público.

Nuestro equipo compitió bien; respecto a la victoria de Osley Iglesias trabajó excelente ante su rival, mientras Julio César La Cruz y Erislandy Savón realizaron combates muy parejos pero las decisiones fueron a favor de los anfitriones, acotó.

Por su parte Rolando Acebal, comentó la importancia del match en Moscú en la preparación de los Domadores de Cuba ya que se enfrentaron a un boxeo de muy alta calidad principalmente a los rusos.

