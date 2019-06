Expelotero Luis Ulacia sufre accidente del tránsito

Camagüey, Cuba. – Una nota del periódico Adelante, en su cuenta de Facebook, indica que este sábado el exintegrante de los equipos Cuba y de la selección de béisbol de Camagüey, Luis Ulacia sufrió un accidente del tránsito cuando viajaba junto a su familia.

El suceso se provocó cuando uno de los neumáticos del vehículo explotó, causando la muerte de la nieta de siete años del destacado atleta, quien sufrió una fractura en uno de sus tobillos.

Una vez más un accidente del tránsito cubre de luto a una familia cubana. Hoy en Cuba con mayor frecuencia se registran sucesos de este tipo en la vía, a pesar de las medidas y advertencias que se hacen a los conductores y peatones en extremar las medidas de seguridad.

Luis Ulacia Alvarez participó en cuatro Campeonatos Mundiales, cuatro Copas Intercontinentales, tres Juegos Olímpicos, cuatro Juegos Deportivos Panamericanos y dos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

