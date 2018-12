Evento ciclístico de ruta en Pinar del Río

Durante viernes, sábado y domingo se correrá en Pinar del Río un evento de ciclismo de ruta en tres etapas, que contará con la presencia de corredores del seleccionado nacional y varias provincias, informaron autoridades deportivas del territorio.

El primer segmento arranca frente a la Universidad Hermanos Saiz hasta Taco Taco en la cercana provincia de Artemisa, el retorno es por la misma autopista hasta la meta que estará situada muy próxima a la casa de altos estudios.

La segunda etapa del giro pedalístico este sábado comienza frente al hotel Pinar del Río, cruza sobre el puente que da acceso al reparto Hermanos Cruz para enrutar la carretera a Viñales hasta el poblado de Pons y retornar, mientras el domingo se correrá en circuito.

La dirección de Tránsito aclara que este sábado entre las 8 y 30 y las 11 de la mañana, el tráfico queda prohibido hasta ese municipio.

