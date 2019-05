Esteban Terry sobresale en Serie Nacional de Béisbol

Esteban Terry, quien hace tres años cambió de los colchones de lucha a la pelota, sobresale entre los principales bateadores del equipo matancero en la Sexta Serie Nacional de Béisbol, categoría sub-23 años.

El antesalista, declaró a la ACN que para la actual contienda se preparó muy bien, con ayuda del profesor Eduardo Cárdenas en el aspecto ofensivo.

Desde su llegada a los Cocodrilos, Esteban ganó por méritos propios la regularidad en la defensa de la tercera almohadilla y, en la campaña en curso, asumió con éxito la responsabilidad de tercer madero en el orden al bate.

Terry ocupa el lugar 12 entre los mejores bateadores del certamen, a lo cual suma 44 carreras producidas, cifra que ocupa el segundo lugar en el equipo matancero, solo por detrás de Ronney Muñiz, quien cuenta con 45 carreras.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.