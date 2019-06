Espirituanos rompen pronósticos y salen delante en final beisbolera

El equipo de Sancti Spíritus dominó al de Cienfuegos 7 carreras por 2, en el inicio de la final de la Serie de Béisbol para menores de 23 años.

Los prospectos a Gallos quebraron la inferioridad que le otorgaban en los pronósticos, y castigaron al mejor abridor de sus vecinos, Bárbaro Herrera, marcándole 6 anotaciones en 2 capítulos de acción.

La victoria fue al aval de Adrián Belfast, uno de los hombres con mejores dígitos entre los alumnos de Eriel Sánchez, pero con actividad intermitente en el campeonato; en la ofensiva destacaron los jonrones de Rodolexis Moreno y Loidel Rodríguez.

Este miércoles se realizará el segundo juego de la final beisbolera, también en casa de los espirituanos, que buscarán aprovechar la localía en pos de un triunfo que les ubique a las puertas de la corona nacional entre menores de 23 años.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.