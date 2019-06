Equipos cubanos vencen en voleibol y softbol

La Habana, Cuba. – Los cubanos tienen hoy uno de sus más importantes retos en el Campeonato Mundial de Softbol, el juego frente a los argentinos puede brindar un buen cruce para los cuartos de final, y una importante previa rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima.

La selección acumula 3 victorias y un revés, con boleto cercano para incluirse entre los 8 mejores, panorama favorable luego de vencer este lunes a México 7 carreras por 2.

Por otra parte el equipo Cuba logró su segunda victoria en la Copa Panamericana Masculina de Voleibol, con sede en México, al superar 3 sets por cero al plantel de Canadá, integrado por las segundas figuras, pues los mejores participan en la Liga de Naciones.

Por los antillanos guió la ofensiva el atacador opuesto Jesús Herrera con 12 puntos, seguido por el auxiliar Osniel Melgarejo con 10; en el cierre de la clasificación hoy enfrentan al débil elenco de Surinam.

