Equipo cubano de béisbol asistirá a Liga Can-Am

La Habana, Cuba. – Como resultado del diálogo y los esfuerzos bilaterales, el equipo cubano de béisbol podrá viajar el venidero miércoles hacia Canadá, con el fin de intervenir del 14 al 30 de junio en la Liga Can-Am.

Yovani Aragón, director nacional de la disciplina, confirmó que se recibieron las visas correspondientes y todo está listo para asumir el evento, clave en la ruta preparatoria rumbo a los XVIII Juegos Panamericanos de Lima.

El vicepresidente de la Federación Cubana de Béisbol confirmó que la presencia en suelo canadiense permitirá afrontar los trámites de visado hacia Estados Unidos, con vistas a intervenir en el tradicional tope previsto en Carolina del Norte.

En cuanto al anunciado tope con Nicaragua, Aragón informó que se mantiene vigente, pero en una fecha posterior al 7 de julio, cuando el equipo estará de regreso en la Patria.

Receptores: Frank C. Morejón Reyes, Yosvany Alarcón Tardío, Yunior Ibarra Araque y Alfredo Fadraga Pérez.

Jugadores de cuadro: Yordanis Samón Matamoros, Carlos Benítez Pérez, Raúl González Isidora, Jorge Enrique Alomá Herrera, Cesar Prieto Echevarría, Orlando Acebey Gutiérrez y Andrés Hernández Díaz.

Jardineros: Yoelkis Guibert Stevens, Yuniesky Larduet Domínguez, Yoelkis Céspedes Maceo y Fréderich Cepeda Cruz.

Lanzadores: Wilson Paredes Céspedes, Frank L. Medina García, Pablo Luis Guillén Díaz, Pedro Álvarez Jiménez, Yariel Rodríguez Yordi, Misael Villa Santos, Yosimar Cousín de la Rosa, Lázaro Blanco Matos, Freddy Asiel Álvarez Sáez, Rafael Sánchez Thopé, Norge C. Vera Aldama, Yudiel Rodríguez León y Roberto Hernández Navarro.

Director: Rey Vicente Anglada Ferrer

Auxiliares: Luis Jova Quey, Miguel Rojas Rodríguez, Juan de Dios Peña Maribrán, Javier Gálvez Córdova, Ricardo Eizmendiz Domínguez, Víctor Figueroa Figueroa y Guillermo Carmona Casanova.

Delegado: Juan Enrique Orosco Amaya

Médico: Francisco Montesinos Flores

Fisioterapeuta: Javier Pérez Peña

Psicólogo: Jorge Sile Figueroa

