En busca del ritmo en los remates

Por: José Leandro Garbey

Lima, Perú. – El equipo cubano masculino de voleibol de sala superó a su similar de Puerto Rico en 4 sets en la fase de grupos de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Los dirigidos por Nicolás Vives se impusieron en los dos primeros sets por marcador de 25-18 y 25-19, los boricuas se llevaron el tercero por 27-25, mientras los antillanos cerraron con puntuación 25-20.

En la anterior presentación, los cubanos cayeron ante Argentina; sin embargo, en el encuentro de hoy las estadísticas mostraron una mejoría en los porcientos de ataque y bloqueo, así como en la cantidad de errores no forzados cometidos.

Con este resultado, los antillanos necesitan ganar a los anfitriones peruanos en la última jornada por la menor cantidad de sets posibles, para un posible desempate que definiría la clasificación a la próxima fase.

