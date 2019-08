El Voleibol, por su regreso dorado

Lima, Perú. – La selección masculina de Voleibol jugará esta noche frente a la de Argentina en pos del título en los Juegos Panamericanos; partido revancha para los cubanos, derrotados 3 sets a 0 en el inicio de la lid.

Tras la victoria en semifinales sobre Brasil, Nicolás Vives, director del plantel, expresó a Radio Reloj: destacamos el gran trabajo de los muchachos más allá de los problemas del rival; siempre pensaron con mucho optimismo que podían ganar.

Así, también se presentarán hoy, tal vez con más ansiedad por la cercanía al trono pero con más motivación, sabiéndose capaces de regresar el voleibol masculino a lo más alto del podio, luego de 20 años.

En la final vamos por todas, frase común de Vives y los jugadores entrevistados anoche, todos confiados en su potencial, y en los antecedentes cercanos, pues ganaron dos veces a los argentinos en la Copa Panamericana, hace algunas semanas.

