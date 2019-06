El balonmano cubano por su cuarto éxito

La selección masculina cubana de balonmano buscará hoy su cuarto éxito consecutivo en el Campeonato Mundial de Naciones Emergentes, de la categoría sub 24 años, con sede en Georgia.

El equipo de Cuba, líder del grupo A del torneo, enfrentará a su similar de Azerbaiyán, que aparece en la cuarta posición y con pocas opciones de ubicarse entre los dos primeros lugares que clasifican en las semifinales.

Por la agrupación B, los anfitriones georgianos y Bulgaria mantienen un paso perfecto en tres presentaciones, seguidos por Estados Unidos; mientras ya están eliminados Nigeria, Irlanda y Malta, que permanecen sin sumar triunfos.

En el Campeonato Mundial de balonmano varonil para naciones emergentes, avanzan los dos primeros conjuntos de cada grupo a la fase de semifinales, de la que saldrán los finalistas que disputarán la medalla de oro.

