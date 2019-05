Un grupo Élite encabezado por el ucraniano Vassily Ivanchuk y una cifra superior a los 200 jugadores, participarán en el Abierto de la edición 54 del Memorial Capablanca de Ajedrez.

El 7 veces campeón del torneo, Ivanchuk, llega esta vez sin el rango de otras ocasiones y le será difícil volver a acceder a una corona, y sobre todo tendrá oposición de figuras mucho más jóvenes, como el indio Adhiban Baskaran y el estadounidense Samuel Sevian.

Como novedad, se anunció el regreso de un grupo cerrado para mujeres en la edición del Memorial Capablanca del 2020, como una de las mejores noticias que podía recibir el ajedrez cubano y la afición que le sigue.

La confirmación del proyecto la dio a conocer el entrenador de la preselección nacional femenina, el Gran Maestro Aramís Álvarez, y se fundamenta en la necesidad de devolver el protagonismo que merecen las jugadoras de la Isla.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.