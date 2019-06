Ecos de voleibol, balonmano y béisbol

La selección cubana disputará hoy contra la argentina el máximo trofeo en la Copa Panamericana Masculina de Voleibol, con sede en México.

De ganar, Cuba lograría su tercer título en estas lides, el último ocurrió en el 2016; los antillanos vencieron este jueves en semifinales a los chilenos 3 sets por 0, con liderazgo ofensivo de Miguel Ángel López y Osniel Melgarejo.

En el Mundial de Softbol los cubanos cedieron frente a los checos 5 carreras por 4 y no lograron acceder a Cuartos de final, no obstante la participación ha sido positiva; hoy juegan contra los daneses en la disputa del noveno lugar.

Y en la Liga Can-Am, el plantel cubano logró su cuarta victoria seguida tras barrer a los Capitales de Québec, el marcador fue de 7 a 3, éxito para el relevista Pablo Guillén y salvamento de Grano Luis Medina; Yordanis Samón aportó un vuelacerca.

