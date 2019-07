Destaca pelotero en torneo asiático

El pelotero cubano de los Halcones de Softbank, Yurisbel Gracial, fue convocado para representar a la Liga del Pacífico en la Serie de las Estrellas del béisbol japonés.

Gracial fue seleccionado para reemplazar en el róster al jardinero local; pues el antillano suma una temporada sensacional, con promedio de 329 con el actual campeón del torneo asiático.

Con esta designación, el yumurino se une a su compañero de equipo Alfredo Despaigne como uno de los cuatro jugadores latinos escogidos para la Serie de las Estrellas.

Este viernes se efectuará el primer duelo en el Tokyo Dome de la capital japonesa y el segundo será el sábado en el Estadio Koshien de Nishinomiya.

