Desde hoy Grand Prix de Judo, cubanos esperan por segunda jornada

El Grand Prix de judo de Poznan, Polonia, comenzará hoy con los combates para mujeres, y para hombres, pero Cuba debutará mañana con Maylin del Toro y Magdiel Estrada.

Se conocio que Del Toro quedó bye y esperará en la segunda ronda de la pool D por la ganadora del combate entre Lai Man Tang, de Macao, y Hee Ju Han, de Sudcorea, mientras que Estrada abrirá también en la D ante iraní Mohammad Mohammdi.

Para el domingo, última fecha del torneo, están las mayores posibilidades de medallas para la mayor de las Antillas, con cuatro judocas, liderados por Idalis Ortiz, multimedallista olímpica y mundial y número uno del ranking mundial de su división.

El Grand Prix reúne a judocas de 43 países, repartidos en las 14 divisiones, y otorgará 700 puntos para el listado del planeta a los campeones, con la vista puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio.

