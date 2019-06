Derrota Cuba a Surinam en voleibol masculino

El equipo masculino de Cuba logró hoy su tercer éxito al hilo en la Copa Panamericana de voleibol, al disponer 3 a 0 de Surinam, en el cierre de la fase de grupos, con sede en la ciudad mexicana de Colima.

Según el sitio web del certamen, los cubanos superaron a los surinameses en una hora y 8 minutos de juego, sus principales armas de triunfo fueron el servicio y el ataque.

Por los discípulos de Nicolás Vives sobresalieron, Yohan Armando León, máximo anotador del encuentro con 15 puntos, apoyado por Jesús Herrera (11) y Miguel Ángel López (10), mientras que por los derrotados el mejor fue Zefanio Breinburg (7)

Con este resultado, los pupilos de Vives, con tres éxitos sin reveses en el grupo A, tienen grandes posibilidades de pasar directo a la etapa de semifinales de este jueves, a las que avanzan los mejores dos primeros lugares de las preliminares.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.