Héroes anónimos que dedican sus mejores esfuerzos para que Cuba se reafirme como potencia de la actividad física, fueron reconocidos este martes en la segunda Gala del Deporte para Todos.

Acogido por áreas del parqueo de la Ciudad Deportiva, el homenaje incluyó a jóvenes, mujeres y hombres en velada dedicada al Atleta Mayor, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, y a los aniversarios 58 del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, Inder, y 500 de la Villa de San Cristóbal de La Habana.

