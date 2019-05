Delegación de Japón muestra interés en deporte cubano

Un acercamiento a la historia y actualidad del boxeo cubano, marcó el comienzo de la visita de trabajo del Señor Daichi Suzuki, presidente de la Agencia de Deportes de Japón.

En la Escuela Nacional Holveín Quesada, el directivo y sus acompañantes dialogaron con atletas, entrenadores y autoridades de esa disciplina, incluido el comisionado y presidente de la federación local, Alberto Puig de La Barca.

No todos los días tenemos la oportunidad de intercambiar con un ministro campeón olímpico, le dijo el también monarca a ese nivel Julio César La Cruz, mientras le entregaba el trofeo recibido en premio a su liderazgo en el recién disputado Grand Prix de Usti Nad Labem.

El visitante recorrió habitaciones, áreas de servicios y otros segmentos de la emblemática instalación, donde se tomó fotos con sus anfitriones, y resaltó los saldos de varias generaciones resumidos en su salón de historia.

