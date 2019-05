Cubanos superan a boricuas en Panamericano de Voleibol

La selección cubana entre menores de 21 años mantuvo su invicto este lunes tras la segunda jornada en la Copa Panamericana de Voleibol para esa categoría, con sede en Perú.

La victoria llegó sobre los puertorriqueños tres sets por cero, y los marcadores evidencian dominio sin estrés, 25 a 19, luego 25 puntos por 13 y en la sentencia 25 a 16.

Cuatro hombres se repartieron el protagonismo, tres de ellos con 11 puntos, el atacador auxiliar Julio César Cárdenas, el opuesto José Carlos Romero y el central Raiko Altunaga, mientras que José Miguel Gutiérrez sumó diez unidades.

Este martes los cubanos cerrarán la fase clasificatoria contra los estadounidenses, una de las selecciones que busca plaza rumbo al Campeonato Mundial de Voleibol para menores de 21 años, objetivo ya logrado por los antillanos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.