Cubanos inician acciones en Juegos Panamericanos

La Habana, Cuba. – El calendario de los Juegos Panamericanos abre su agenda hoy en Lima, aún cuando a la llama le faltan dos jornadas para agrandarse de la antorcha a su trono, faro de la gran celebración deportiva.

La delegación cubana activará a sus representantes del voleibol de playa y el equipo femenino de balonmano; marcará el debut la pareja de Sergio González y Luis Enrique Reyes, quienes en la mañana buscarán su primera conquista frente a una dupla de Uruguay.

Después, en las propias arenas del Complejo de la Costa Verde, deben lograr su primer triunfo Leila Martínez y Maylén Delis ante representantes de Paraguay; las antillanas llevan el muy posible objetivo de subirse al podio.

Otras con la seria ambición de ganar medallas para Cuba son las balonmanistas, quienes en el frío horario nocturno calentarán el tabloncillo ante las favoritas brasileñas; ¡atención, que ya inicia la fiesta deportiva!

