Cubanos ganan Copa Panamericana de Voleibol

Al igual que en el partido del debut los cubanos dominaron este viernes a los argentinos 3 sets por 2 y alzaron el máximo trofeo en la Copa Panamericana Masculina de Voleibol, con sede en México.

Los antillanos iniciaron debajo 19 a 25, pero ganaron los siguientes parciales 25-21 y 25-20, luego cedieron 21 por 25 y después sentenciaron 15 a 9.

Miguel Ángel López impulsó el ataque con 22 unidades, seguido por Marlon Yang y Roamy Alonso con 13 puntos, mientras que Osniel Melgarejo aportó 10; el opuesto Jesús Herrera siguió en descenso y apenas anotó 2.

Para la Mayor de las Antillas, este constituye su tercer título en Copas Panamericanas de Voleibol; el próximo reto llegará en dos semanas con la Copa Mundial de Retadores que brinda una plaza a la Liga de Naciones.

