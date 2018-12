Cubanos asedian trono en lid mexicana de ajedrez

El camagüeyano Carlos Daniel Albornoz y el santiaguero Lelys Martínez dividieron esta noche en la VIII ronda del Torneo de Ajedrez Carlos Torre Repetto, para conservar el liderazgo.

El juvenil Albornoz acuña así su tercera norma de Gran Maestro, título que recibirá el próximo año, va ganado 17 puntos para su coeficiente ELO, mientras que Lelys va sumando 11 a su actual coeficiente.

En la lid con escenario en la ciudad mexicana de Mérida, Albornoz y Lelys acumulan 6,5 puntos, media unidad más que otros 6 trebejistas, entre ellos los también cubanos Yuri González, Yasser Quesada, Omar Almeida y Ernesto Fernández.

Este miércoles finaliza la edición 30 del Torneo Carlos Torre Repetto, uno de los más prestigiosos del continente, y cuyo cetro pudiera regresar al ajedrez cubano perdido el pasado año frente al peruano Emilio Córdova.

(Visited 1 times, 3 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.