Cubano destaca en Continental de ajedrez

El quinto puesto del campeón nacional del 2018, Yuri González, es lo mejor de Cuba en el Torneo Continental de ajedrez de Sao Paulo, en Brasil, donde se completaron cuatro rondas, y son tres los hombres que mandan con actuación perfecta.

Yuri acordó tablas en la segunda de las dos partidas con el venezolano Eduardo Iturrizaga, y dueño de 3, 4 puntos, se acomodó en la plaza 5 por mejor desempate que otros 12 concursantes con igual acumulado parcial.

El antillano en su quinta salida se enfrentará a Roberto Junio Molina, un contrario que parece asequible para mantener el buen ritmo en busca de alguna de los cuatro cupos que se ofrecen para la Copa del Mundo de septiembre venidero.

El otro cubano en competencia es Roberto García Pantoja, quien con igual acumulado de 3, 5 rayas fue enviado al puesto 12 por el desempate y se opondrá este lunes a Marcus Vinicius Santos, sexto de la clasificación con similares 3, 5 unidades.

