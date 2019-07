Cubanas enfrentan clasificatorio de ajedrez

Cartagena de Indias, Colombia. – Luego de un inicio de caminos diferentes, las cubanas Oleiny Linares y Yerisbel Miranda se enfrentan a las segundas partidas en el torneo Centroamericano y del Caribe de Ajedrez, de Cartagena de Indias, en busca de un cupo al próximo mundial.

Oleiny, actual campeona de la Isla, venció con piezas negras a la anfitriona Ana Milena Oñate y contrario a lo previsto Yerisbel, con figuras blancas no pudo pasar de la igualdad con la surinamesa Rosangela Dos Ramos y descendió en la clasificación, pese a ser favorita.

Las locales Ingrid Rivera e Irene Beatriz Franco se incluyeron entre las ganadoras del primer día y son las de mayor oposición para las cubanas en la clasificación al próximo mundial de ajedrez.

Este lunes, en la primera de las partidas previstas por la doble jornada, Oleiny se las verá con Katherine Kaslan, de Surinam y Yerisbel con la colombiana Rosana Hoyos.

