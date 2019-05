Cubanas derrotan a Groenlandia en lid de balonmano

La selección cubana de balonmano brindó un matiz de crecimiento al derrotar a su similar de Groenlandia 25 goles por 17 en el premundial femenino, con sede en México.

Las antillanas lograron así su segunda victoria en el Torneo Norteamericano y del Caribe, para liderar el Grupo B escoltadas por las estadounidenses, que tras el empate inicial frente a las árticas, vencieron a las canadienses 42 por 21.

Ese amplió marcador permite suponer un fuerte reto este jueves entre los planteles de Cuba y Estados Unidos, oportunidad de liderar la Llave, acomodarse para las semifinales, y mejorar el funcionamiento táctico en un certamen que otorga una plaza al Campeonato Mundial de Japón.

Para las antillanas ese es un objetivo, aunque complicado tras meses de inactividad, pero ayuda en la preparación rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima.

