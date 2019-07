Cubana por el título mundial de Paralevantamiento de Pesas

La cubana Leidy Rodríguez buscará el cetro en la división de hasta 41 kilogramos en el Campeonato Mundial de Paralevantamiento de Pesas, en Nur-Sultan, Kazajastán, donde es una de las favoritas al podio.

Rodríguez, subcampeona del orbe, tendrá como principales rivales a la china Cui Zhe, titular universal, y la argelina Samira Guerioua, medallista de plata en el Campeonato Africano.

Según el portal digital del Comité Paralímpico Internacional, Rodríguez, Zhe y Guerioua protagonizarán el inicio de la pugna entre los continentes por el medallero del torneo.

En el Campeonato Mundial de Paralevantamiento de Pesas de Kazajastán, también competirá por Cuba, Oníger Drake, en los 88 kilogramos en una lid que reúne a más de 450 atletas de 79 países, desde el viernes 12 de julio hasta el sábado 20.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.