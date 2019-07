Cuba sigue sumando medallas a su cosecha

Lima, Perú. – La delegación cubana ganó este lunes 2 medallas de oro, 3 de plata y 2 de bronce, para amanecer en el sexto lugar del medallero panamericano con 5 oros, igual número de subtítulos y 4 bronces.

Layna Pérez y Jorge Grau dominaron el torneo por equipos mixtos de la Pistola de Aire a 10 metros, convirtiéndose en los primeros ganadores de esa nueva modalidad en Juegos Panamericanos, y por tanto, recordistas.

La otra corona fue una de esas agradables sorpresas, esporádicas y eufóricas, Mayvihanet Borges y Katherine Nuevo llegaron primeras en la regata de la Canoa biplaza a mil metros; minutos antes Fernando Dayán ganaba plata detrás del subcampeón olímpico Isaquias Queyroz.

La confirmación del gran nivel de Leidy Laura Moya y el crecimiento de Eliani Cámara, produjeron el inesperado subtítulo de esa dupla femenina en el Pentatlón Moderno; la otra plata la obtuvo Rafael Alba en el Taekwando.

A la dolida plata de Alba en una lid de Taekwando con lo mejor del mundo en su división, se unieron los bronces de José Ángel Cobas y Arlettys Acosta en el cierre de ese arte marcial.

Randy Lerú y Rafael Rosendi ocuparon las plazas ocho y nueve en el concurso de máximos acumuladores de la gimnasia, donde Marcia Videaux terminó décima, y Yesenia Ferrera duodécima; y debutaron con éxitos los principales badmintonistas cubanos.

Aseguraron premios de bronce los boxeadores Damián Arce, Osvel Caballero, Andy Cruz y Arlen López; mientras que los pesistas no lograron subir a los podios.

Perdieron ante selecciones argentinas, en semifinales, las voleibolistas de playa y las balonmanistas, así como el plantel de softbol en ronda de clasificación; cedieron las hockeistas ante las canadienses, y decepcionó el equipo de béisbol en su primer juego, con revés ante Colombia.

Hoy 17 deportes nutren el calendario de los Juegos Panamericanos, donde los cubanos participarán en 12; de ellos, 7 con disputa de medallas.

El Tiro Deportivo convoca a Alexander Molerio y Rainer Quintanilla en el Fusil de tres posiciones a 50 metros; y el canotaje cierra sus acciones con Mayvihanet Borges, Reinier Mora y Flavia López en pruebas individuales, junto a la dupla de Flavia con Yurisleidy Muñoz.

Los 10 boxeadores pelearán por asegurar la plata en busca de finales; intentarán alcanzar el bronce Leila Martínez y Maylén Delis en el Voly de playa frente a las brasileñas, y también el equipo femenino de Balonmano contra las estadounidenses.

El Pentatlón Moderno perseguirá otra histórica medalla en el concurso mixto, aunque está fuera de pronóstico; también se presentarán en finales la gimnasta Yesenia Ferrera en el Caballo de salto, y el pesista Luis Manuel Lauret.

El plantel masculino de Softbol juega hoy ante Venezuela en choque trascendental, para definir los enfrentamientos por medallas; un reto de altísimo nivel.

La selección de béisbol tiene que ganarle a la de Canadá para recuperar opciones de avanzar a los juegos de podios; objetivo que exige una metamorfosis tras la decepción de ayer, mediante una recuperación de motivaciones y un escape de presión.

Hoy debuta el elenco masculino de Hockey sobre césped en partido revancha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe frente a Trinidad y Tobago; éxito imprescindible para aspirar a la clasificación.

Competirán en eliminatorias los mejores badmintonistas cubanos en los torneos individuales, por equipos mixtos y por sexos; Yesenia Ferrera y Rafael Rosendi estarán en finales por aparatos de la gimnasia, y completa la agenda cubana el tenista Osmel Rivera.

