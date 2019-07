Cuba sigue su avance en Panamericanos de Lima

Lima, Perú. – Los cubanos ganaron este domingo una medalla de oro y 2 de plata, y amanecen hoy en la séptima plaza del medallero panamericano con 3 coronas, 2 subtítulos y 2 premios bronceados.

Jorge Grau triunfó en la Pistola de Aire a 10 metros, obtuvo la clasificación olímpica y estableció récord panamericano debido al nuevo formato de la prueba; el tiro cubano obtuvo, además, una plata mediante Eglys de la Cruz en el Rifle de tres posiciones a 50 metros.

El otro premio lo brindó el Canotaje, un subtítulo que marcó evolución del Kayak de cuatro plazas integrado por Fidel Vargas, Robert Benítez, Reinier Mora y Reinier Carrera; además, Leila Martínez y Maylén Delis avanzaron a semifinales en el Voly de playa con éxito 2 sets por cero frente a las costarricenses.

El equipo cubano de softbol masculino sufrió para derrotar a México 12 carerras por 10, y mantuvo opciones en la lucha por las medallas.

Lester Ders finalizó cuarto en el Pentatlón Moderno, un buen resultado que le brindó la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio; su compañero José Ricardo Figueroa terminó séptimo.

También cuarta fue Dianelys Pérez en el Tiro, mientras que aseguraron bronces los púgiles Erislandy Savón, Roniel Iglesias y Yosbany Veitía; y clasificaron a finales en el canotaje Mayvihanet Borges, Flavia López y Reinier Mora.

Los hombres de la gimnasia sufrieron con el fallo de su líder Randy Lerú, quien perdió el chance de buscar el único oro pronosticado; no obstante él estará en el concurso de máximos acumuladores, y sus colegas redondearon la clasificación a 4 finales por aparatos.

La actuación se completó con Ludisneli Fleitas en la plaza 12 del Ciclismo de montaña; y otros debutantes en estos juegos, los taekwandocas Yamicel Núñez y Rogelio López, no pasaron de los cuartos de final.

Citas cubanas en la agenda panamericana

Los cubanos participarán hoy en 15 de los 18 deportes activos en los Juegos Panamericanos, 7 de ellos con disputa de medallas.

Fernando Dayán Jorge buscará su segundo título, ahora en la Canoa monoplaza a MIL metros, en jornada donde también buscará premios Fidel Vargas en el Kayak individual, y en el biplaza junto a Robert Benítez; además estará en finales Yurisleidy Muñoz.

Los tiradores buscarán extender su buen torneo y superar la cosecha de Toronto 2015; para ello competirán en la lid por equipos mixtos de Pistola de Aire a 10 metros las parejas de Jorge Grau-Layna Pérez, y Guillermo Pías-Sheyla González.

Completa las más serias aspiraciones de medallas el Taekwando cubano, que cerrará su calendario presentando al monarca del orbe Rafael Alba, al titular panamericano José Ángel Cobas, y a dos jóvenes de mucho potencial: Arlettys Acosta y Yamitsy Carbonell.

Otros cubanos presentes hoy en disputa de medallas son el gimnasta Randy Lerú en el concurso de máximos acumuladores; así como los pesistas Olfides Sáez, Juan Columbié, Marina Rodríguez, Melissa Aguilera y Yaneisy Meriño.

Sueñan con lograr medallas los relevos por sexo en el Pentatlón Moderno, Leidy Laura Moya-Eliani Cámara y José Ricardo Figueroa-Lester Ders; y más complicado será para los mixtos del Triatlón con Leslie Amat-Michel González y Víctor Herrera-Daniela Ciara.

Leila Martínez y Maylén Delis enfrentarán a las argentinas en semifinales del Voly playero; también contra ALBICELESTES se las verán los softbolistas; durísimo reto frente a los campeones mundiales.

Debutarán los boxeadores Andy Cruz, Arlen López, Damián Arce y Osvel Caballero; iniciarán su agenda las selecciones de Béisbol, frente a Colombia, y de Hockey femenino ante Canadá; también se presentarán el dueto y el equipo de la Natación Artística.

Jorge Grau ganó la única medalla de oro para Cuba este domingo; dominó la Pistola de Tiro Rápido a 10 metros con récord panamericano debido al nuevo formato de la prueba.

Grau logró, además, la clasificación a los Juegos Olímpicos, y declaró estar muy contento con el cupo, un plus al boleto de su compañera Laina Pérez el sábado; una pareja que se une hoy en pos de otra corona, en la lid por equipos mixtos.

El pistolero llegó a Lima muy concentrado: desde antes sabía que no podía pensar en si ganaba la competencia -dijo-, eso no me iba a regalar el resultado, así que lo más inteligente que pude hacer fue centrarme en el trabajo que iba a darme la medalla de oro.

Grau ganó este domingo su primer título en Juegos Panamericanos, ampliando un expediente abierto que ya recoge su magnífica actuación en los Centrocaribes de Barranquilla, donde acumuló 5 medallas de oro.

