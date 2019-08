Cuba gana plata en voleibol masculino de Panamericanos

Lima, Perú. – La selección masculina de Voleibol perdió este domingo la final frente a Argentina 3 por cero en una presentación muy diferente a la de semifinales ante Brasil, lo mejor que lograron en los Juegos Panamericanos de Lima.

Los antillanos cayeron en el primer set 25 a 20 con pésimo ataque; en el segundo 25 por 17 afectados en varias ocasiones por el arbitraje, y en el lapso definitivo 25 a 21.

El plantel argentino no era de desconocidos, lo integraron cuatro hombres con varias militancias en la primera selección albiceleste, incluyendo uno en la última Liga de Naciones, Jan Martínez Franchi, líder anotador del partido.

Más allá de la calidad de los rivales, los cubanos estuvieron muy erráticos a excepción de Miguel Ángel López y Liván Osoria; no obstante esta plata es la mejor actuación de un deporte colectivo para Cuba en los Panamericanos.

