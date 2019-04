Cuba gana Panamericano de Voleibol

La Habana, Cuba. – Con un triunfo en tres sets corridos frente a la representación de México, el equipo cubano se coronó invicto en la Copa Panamericana masculina de voleibol para menores de 19 años, que este lunes finalizó en la capital de República Dominicana.

Los cubanitos, ya clasificados para el Mundial de la categoría, se impusieron en el primerparcial por 25-18, encontraron más resistencia en el segundo que concluyó 26-24 y sellaron el triunfo con un marcador de 25-19.

Nuevamente el peso ofensivo del equipo recayó en el talentoso José Miguel Gutiérrez, quien aportó 16 puntos a la causa y fue seleccionado como el Jugador Más Valioso del torneo.

Otros jugadores cubanos fueron seleccionados como los mejores en sus respectivas posiciones, entre ellos el extremo Víctor Andreu, el central Luis Vidal y el líbero Ricardo Gómez.

