Cuba derrotó a Estados Unidos en Copa Panamericana de voleibol

El equipo masculino de Cuba derrotó 3 a 0 al de Estados Unidos y avanzó directo e invicta a semifinales de la IV Copa Panamericana sub 21 de voleibol, con escenario en Coliseo Manuel Bonilla de Miraflores, en Lima, Perú.

Los cubanos superaron este martes a los estadounidenses con destaque para el atacador opuesto, José Carlos Romero, máximo anotador del encuentro con 18 puntos, distribuidos en 10 en el ataque, 4 en el bloqueo y 4 en el servicio.

La jornada de hoy será para jugar los cuartos de finales, mañana día de descanso, el viernes, las semifinales, y el sábado, las discusiones de medallas.

Por las áreas de Norte, Centroamérica y el Caribe, y sudamericana ya tienen segura las plazas los cubanos, actuales subcampeones mundiales, los brasileños, cuartos, los argentinos, séptimos, y los canadienses, octavos.

